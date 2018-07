MANCHESTER (INGHILTERRA) – “Pjanic è un giocatore della Juventus e non siamo interessati. È un top player ma non ci interessa. Pjanic dopo il mancato arrivo di Jorginho? Nel suo ruolo abbiamo abbastanza calciatori in rosa. Vedremo negli ultimi giorni se prendere un giocatore o aspettare” [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Pep Guardiola smentisce l’interessamento del Manchester City per Miralem Pjanic. Il calciatore della Juventus era stato accostato al City dopo che gli inglesi avevano fallito l’acquisto di Jorginho (il calciatore del Napoli ha seguito il suo vecchio maestro Sarri al Chelsea).

Si parlava di un possibile approdo di Miralem Pjanic al Manchester City con un guadagno per la Juventus di circa 100 milioni di euro. La smentita di Guardiola è solamente di facciata, per forzare la Juventus ad abbassare le sue richieste economiche, o è reale? Lo scopriremo nelle prossime ore sta di fatto che il City, nel frattempo, ha già messo nel mirino Rabiot del Psg come alternativa.

Il video con la smentita di Guardiola: “Pjanic non ci interessa”. Dal Twitter di @GoalItalia.