DORTMUND (GERMANIA) – Haaland in vetrina. Il baby fenomeno del Borussia Dortmund, che ha steso il Psg nell’andata degli ottavi di finale di Champions League con una doppietta, non ha fatto discutere solamente per le reti ma anche per un suo scatto alla Usain Bolt.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore del Psg, Haaland ha raccolto il pallone, lo ha servito ad un compagno di squadra ed è partito in contropiede ad una velocità supersonica. Non stiamo esagerando visto che ha corso i 60 metri in 6.64 secondi, a tre decimi dal record mondiale detenuto dal campione statunitense Christian Coleman.

Tornando alla partita, ieri il Borussia Dortmund ha vinto contro ogni pronostico con uno squadrone che in attacco schierava Neymar jr (a segno), Kylian Mbappé e Angel Di Maria.

Il tabellino di Borussia Dortmund-Psg 2-1.

Gol: 69′ e 77′ Haaland (D), 75′ Neymar (P)

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; T. Hazard (67′ Reyna), Haaland, Sancho (90’+1 Schmelzer). All. Favre

PSG (3-4-3): Navas; Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe; Meunier, Gueye, Verratti, Kurzawa; Di Maria (77′ Sarabia), Mbappé, Neymar. All. Tuchel

Ammoniti: Witsel (D), Gueye (P), Neymar (P), Meunier (P), Verratti (P) (video YouTube con lo scatto pazzesco di Erling Haaland).