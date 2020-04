DORTMUND (GERMANIA) – Con lo sport fermo praticamente in tutto il mondo per l’emergenza coronavirus, gli atleti stanno vincendo la noia sfidandosi nella Living Room Cup.

In cosa consiste questa coppa? Non è altro che una sfida degli addominali. I partecipanti devono cercare di fare il maggior numero di addominali possibili in 45 secondi.

Dopo aver terminato la loro prestazione, devono caricare il filmato su Instagram inserendo l’hashtag #LivingRoomCup.

In alternativa, possono mettersi alla prova attraverso una diretta su Instagram. La loro prestazione resterebbe in rete per 24h, intervallo di tempo sufficiente per far riprendere il video dai vari media.

Fino a qualche giorno fa, il primato era detenuto da Cristiano Ronaldo, che è stato anche il creatore di questo torneo ma nelle ultime ore le cose sono cambiate drasticamente…

Cristiano Ronaldo ha perso sia il record tra i calciatori che quello assoluto. Il fuoriclasse della Juventus era in testa con 142 addominali in 45 secondi ma è stato superato dal compagno di squadra Blaise Matuidi che ne ha realizzati 144 nello stesso intervallo di tempo.

Non sono riusciti a superare Cristiano Ronaldo né Haaland, che si è fermato a 124, né Marco Belinelli, che si è arreso dopo 53 addominali.

Guida la classifica, l’atleta sudafricana Mokgadi Caster Semenya con ben 176 addominali in appena 45 secondi, un record difficile da superare… (fonti: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev e YouTube).