Haaland firmerà per il Manchester City. Secondo il Daily Mail l’operazione è praticamente già fatta. Erling Haaland, il giovane attaccante norvegese del Borussia Dortmund, vestirà la prossima stagione la maglia azzurra del Manchester City.

Haaland firmerà per il Manchester City

L’offerta sarebbe di quelle che non si possono rifiutare, al punto che Real Madrid, Barcellona e Bayern si sarebbero ritirate in buon ordine dall’asta. Sembra infatti che siano stati promessi ad Haaland 86mila euro al giorno, circa 603mila alla settimana. A spanne, una trentina di milioni di euro l’anno.

Vestirà la stessa maglia indossata anche dal padre

Il ragazzo sarebbe felicissimo di far parte della nave scuola guidata da Pep Guardiola. Poi certo la valanga di sterline, ma anche la soddisfazione di giocare per una squadra dove militò anche suo padre, al secolo Alf-Inge Haaland.

Nel frattempo il giovane Haaland, che soprattutto all’inizio aveva fatto sfracelli a suon di gol, si era un po’ fermato per via di vari infortuni. E’ tornato al gol nell’ultima partita dove il Borussia ha travolto il Wolsburg per 6 a 1.

Il Bayern Monaco, con l’amministratore delegato Oliver Kahn, aveva definito i costi dell’operazione “molto lontani da ciò che immaginavamo”. Stessa considerazione hanno fatto a Madrid e Barcellona. Haaland dovrà imparare a dialogare con i compagni, ma certo Guardiola non potrà dissimularne l’essenza: questo non è un falso nueve, questo è un centravanti vero.