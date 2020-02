ROMA – Monchi nuovamente nella bufera per delle dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore della Roma Sebino Nela ai micofoni di Centro Suono Spot: “Due anni fa un ex calciatore della Roma propose a Monchi il cartellino di Haaland: costava 4 milioni, la società scartò l’ipotesi e lo prese il Salisburgo”.

Nel corso di quel calciomercato, l’ex ds giallorosso prese un altro giovane, William Bianda, per la cifra di 11 milioni di euro (6 fissi più 5 di bonus). Bianda non è mai riuscito ad esordire in prima squadra e attualmente gioca con la Primavera.

Questa decisione di Monchi ha scatenato la polemica sui social network. Secondo i tifosi che lo contestano “ha fatto più danni della grandine”. Infatti alcuni utenti difendono Petrachi, attuale ds dei giallorossi, dicendo che sta facendo salti mortali per porre rimedio ai danni provocati da Monchi.

Rinunciare ad un campione come Haaland per appena quattro milioni di euro è stato un errore imperdonabile. Quest’anno il gigantesco centravanti norvegese ha già segnato la bellezza di dieci gol in appena sette presenze di Champions League. Dopo aver incantato con la maglia del Salisburgo, sta facendo lo stesso con il Borussia Dortmund. E’ pronto per il grande salto in una delle squadre più forti d’Europa.