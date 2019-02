Hamsik in Cina, Ancelotti: “Trattativa avanzata, Napoli lo accontenterà”

NAPOLI – “C’è una trattativa in corso, dobbiamo valutare insieme al giocatore. Il Napoli ha tantissimo rispetto per Hamsik, se lui vuole fare un’altra esperienza, parlo solamente da un punto di vista emozionale, c’è la tendenza e la volontà di accontentarlo. C’è questa trattativa in corso, non nascondiamo niente”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti a Sky nel post partita contro la Sampdoria, confermando la trattativa in corso per il, passaggio immediato di Marek Hamsik al Dalian, in Cina.

Ancelotti: “Se Hamsik vuole andare via, noi lo accontentiamo”

“Da parte mia e dalla società – ha detto Ancelotti – se il giocatore ha voglia di andare tendiamo ad accontentarlo. Credo che ci sia la volontà, d’altronde si è aperta una trattativa. Se dovesse partire abbiamo Ruiz, abbiamo anche Diawara, che avrà più opportunità. Abbiamo provato Fabian, che ha giocato molto bene in quella posizione. E c’è anche Zielinski. Li ho alternati tutti e tutti mi hanno dato soddisfazione. Non abbiamo un sosia di Hamsik, ma l’interpretazione può essere diversa”.