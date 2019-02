NAPOLI – La trattativa per il passaggio di Marek Hamsik dal Napoli ai cinesi del Dalian non è ancora tramontata. Ma al momento non c’è un accordo tra i due club sul pagamento del cartellino del fuoriclasse slovacco. Il Napoli vuole 20 milioni di euro, più bonus, tutti in un’unica rata (come il Milan ha fatto con Piatek per prenderlo dal Genoa). Il Dalian invece vorrebbe acquistare Marek Hamsik versando subito 5 milioni di euro ed i rimanenti 15 al termine della stagione.

Insomma, non c’è un disaccordo sul valore del cartellino di Marek Hamsik, che è venti milioni di euro, ma sulle modalità di pagamento. I cinesi vorrebbero pagarlo in due rate, una da cinque e l’altra da quindici, mentre il Napoli vorrebbe subito tutti e venti i milioni di euro. Le parti trattano senza interruzioni e per questo motivo a Marek Hamsik sono stati concessi quattro giorni liberi in attesa della fumata bianca o nera definitiva.

Hamsik-Cina, i commenti su Instagram

Visualizza questo post su Instagram E’ Accussì te ne Vaie… 😢 #figlidelvesuvio #hamsik Un post condiviso da FigliDelVesuvio (@figlidelvesuvio_1926) in data: Feb 3, 2019 at 1:13 PST