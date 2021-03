Radu portiere titolare dell’Inter col Sassuolo: il secondo portiere sostituisce Handanovic positivo al Covid

Samir Handanovic ha il Covid, nell’Inter giocherà Radu (la prossima partita e non solo). E’ stata l’Inter ad annunciare che il proprio portiere titolare è positivo. I positivi nerazzurri sono almeno due. C’è un rischio concreto di focolaio. Intanto contro il Sassuolo giocherà il portiere di riserva Radu.

Inter: Handanovic positivo al Covid dopo D’Ambrosio

Il test è stato effettuato il 17 marzo e Handanovic è già in quarantena presso la propria abitazione. E’ il secondo giocatore risultato positivo nell’Inter dopo Danilo D’Ambrosio. Dopo i test effettuati il 16 che hanno dato esito negativo, mercoledì nuovo giro di tamponi a giocatori e staff tecnico da cui è emersa la positività di Handanovic.

Inter: il secondo portiere Radu sarà titolare col Sassuolo

Dovrebbe esordire dal primo minuto il secondo portiere Radu. Non è un esordio assoluto in nerazzurro perché ha già giocato in Serie A, per una volta, nella stagione 2015-2016.

Ma Radu non è nuovo a questi livelli. Infatti è stato il titolare della porta del Genoa in Serie A per ben due stagioni. In Liguria ha totalizzato complessivamente 52 presenze incassando 83 gol. Radu ha avuto anche una esperienza con il Parma ma non è mai sceso in campo.