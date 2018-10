Gli highlights di Psv-Inter 1-2

EINDHOVEN (OLANDA) – Non solo i gol di Icardi e Nainggolan, nella serata di Eindhoven si è preso i riflettori anche Samir Handanovic. Il portiere dell’Inter è stato protagonista di una parata pazzesca su una rovesciata di Malen. Una parata che sta spopolando sui social network.

Miracolo di Samir Handanovic sulla rovesciata di Malen.

Sorpasso Inter. Mauro Icardi è scattato sul filo del fuorigioco, ha dribblato il portiere avversario e ha segnato il suo secondo gol in Champions League in altrettante partite.

Pareggio dell’Inter al 44′. Radja Nainggolan ha raccolto una respinta della difesa del Psv e ha battuto il portiere avversario con un destro imprendibile.

Dopo venti minuti equilibrati, il Psv è passato in vantaggio con questo bolide di Rosario. Il calciatore degli olandesi ha battuto un incolpevole Handanovic che è rimasto immobile.

Scambio di doni tra Steven Zhang e Toon Gerbrands a poche ore da #PSVInter#PSVFCIM #UCL pic.twitter.com/tImBEUpkwc — Inter (@Inter) 3 ottobre 2018

⏱️ #PSVInter termina con il risultato di 2-1: all’Inter non basta il gol di #Colidio, gli olandesi rimontano con Piroe e Vertessen nella ripresa, aggiudicandosi i tre punti. #PSVFCIM #UYL #InterYouth #FCIM pic.twitter.com/l8LOKDlShR — Inter (@Inter) 3 ottobre 2018

⏱️ Dopo un minuto di recupero si chiude la prima frazione di gioco a Eindhoven: #PSVInter 0-1, nerazzurri in vantaggio all’intervallo grazie al gol di Facundo #Colidio al 24′! #PSVFCIM #UYL #InterYouth #ForzaInter pic.twitter.com/TD44wKrOqX — Inter (@Inter) 3 ottobre 2018

Le FORMAZIONI UFFICIALI di Psv-Inter.

Psv (4-2-3-1): Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Rosario; Bergwijn, Pereiro, Lozano; De Jong. Allenatore: Van Bommel.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Stadio: Philips Stadion.

Arbitro: Mazic (Serbia).

Tv: Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

