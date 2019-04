Hans Nicolussi Caviglia, ecco chi è il millennial che ha sfiorato il gol in Spal-Juventus.

FERRARA – Seconda presenza in Serie A per il millennial della Juventus Hans Nicolussi Caviglia. Dopo aver esordito in campionato contro l’Udinese, Massimiliano Allegri ha deciso di inserirlo in campo anche contro la Spal. Hans Nicolussi Caviglia ha mostrato personalità e ha sfiorato il gol con una conclusione potentissima parata miracolosamente da Emiliano Viviano. Quest’anno Hans Nicolussi Caviglia ha giocato otto partite in Serie C con la Juventus Under 23 e 19 partite con la Primavera della Juventus, segnando 4 gol. E’ un centrocampista centrale di grande talento, bravo nei ripiegamenti difensivi così come nella fase d’attacco. Allegri stravede per lui.

Spal-Juventus, alcune statistiche dal sito internet della Juventus.

IL FILOTTO DI KEAN Moise Kean ha segnato in tutte le ultime tre partite di campionato: l’ultimo giocatore più giovane ad andare a segno per tre gare consecutive di Serie A è stato Mario Balotelli nel 2009. Grazie al gol di oggi, Moise Kean è diventato il più giovane nell’era dei tre punti a vittoria a raggiungere quota quattro.

CR7, TIRI E ASSIST Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha tentato più conclusioni in questo campionato (159). Solo Gomez e Mertens (nove) hanno fornito più assist vincenti di lui (otto) in questo campionato.

ALLEGRI VS SEMPLICI Massimiliano Allegri era imbattuto in Serie A contro Leonardo Semplici, grazie a due vittorie e un pareggio (tutte le partite sono state tra SPAL e Juventus). Quella di oggi, è la prima sconfitta di Allegri contro Semplici.

LA JUVE IN TRASFERTA La Juventus ha perso solo una delle ultime 28 trasferte di Serie A: 23 successi e quattro pareggi.

JUVE, LA MIGLIORE DA CALCIO PIAZZATO La Juventus è la squadra che in assoluto ha segnato di più su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (22), la SPAL quella che ha fatto meglio in percentuale (46%, ovvero 13 da calcio piazzato e 15 su azione).