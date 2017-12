ROMA – Tre gol al Southampton e Harry Kane si laurea come l’attaccante più prolifico al mondo del 2017. La punta del Tottenham è stato il grande protagonista nell’anticipo del ‘Boxing Day’ in casa contro i Saints – vinta 5-1 dalla squadra londinese, con le altre reti siglate da Alli e Son – e grazie alla tripletta odierna è riuscito a staccare Lionel Messi e diventare il goleador più prolifico al mondo in questo anno solare: 56 reti contro le 54 del fuoriclasse argentino.

Kane, che da due anni di fila vince il titolo di capocannoniere di Premier League, con le tre reti odierne e le tre segnate lo scorso turno al Burnley è balzato in testa alla classifica con 18 reti, tre in più dell’ex romanista Salah, che gioca stasera col suo Liverpool contro lo Swansea.

Harry Kane con il Tottenham affronterà tra febbraio e marzo la Juventus negli ottavi di finale di Champions League.