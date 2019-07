Hazard preso in giro dai giornali spagnoli: “Sovrappeso e con il numero 50”

ROMA – Eden Hazard, il nuovo acquisto del Real Madrid, ha esordito nella sconfitta per 3-1 contro il Bayern Monaco in International Champions Cup con il numero 50. Un omaggio, quello di Hazard, all’anniversario dello sbarco sulla Luna del 1969. Ufficialmente, infatti, dovrebbe indossare il 23.

Il no di Modric a lasciargli il dieci.

Hazard ha sempre indossato il numero dieci ma Modric, giustamente dal suo punto di vista, non ha voluto cederglielo. Occupato anche il sette, occupato da Mariano Diaz, il belga quindi dovrebbe indossare il 23.

Ma non è finita qui per il povero Hazard. In Spagna, infatti, in questi giorni si sta discutendo di un argomento importante: la sua pancia. I suoi chili di troppo. I vari quotidiani sportivi spagnoli hanno più volte parlato di una condizione non proprio al top per l’ex Chelsea.

Sarà vero? Purtroppo Hazard non è il primo a finire nel mirino dei perfidi giornali spagnoli. Stessa sorte in passato toccò a Cassano, Ronaldo e anche al povero Gonzalo Higuain.

Vedremo se Hazard farà cambiare idea a tutti a suon di gol.

Fonte: Sky.