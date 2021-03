Helena Seger chi è: fidanzato, marito, età, figli, carriera, vita privata della compagna di Ibrahimovic. Il calciatore del Milan è una delle star del Festival di Sanremo 2021. Per questa ragione, molti utenti stanno cercando ogni curiosità su di lui tra Google e i social network.

Inevitabile la curiosità sulla vita privata di Ibrahimovic. E’ sposato? Ha figli? La risposta a questi quesiti è: ha figli ma non è sposato. La sua compagna si chiama Helena Seger e ha undici anni più di lui.

Helena Seger chi è: fidanzato, età, figli, carriera, vita privata della compagna di Ibrahimovic

Helena Seger è nata il 25 agosto 1970 (età 50 anni), Lindesberg, Svezia. Il compagno è il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Helena e Zlatan hanno deciso di non sposarsi. Helena ha due figli: Maximilian Ibrahimović, Vincent Ibrahimović.

Helena ha lavorato per molti anni come top model a livello internazionale. Adesso si sta dedicando a tempo piano ai figli. In attesa che Zlatan Ibrahimovic appenda gli scarpini al chiodo. Helena ama Milano ma al momento non ha seguito Ibra in questa seconda esperienza rossonera. Helena è rimasta in Svezia con i figli.

Helena Seger e Zlatan Ibrahimovic, come si sono conosciuti? Ecco come è iniziata la loro storia d’amore

La loro storia d’amore è iniziata grazie ad una Ferrari. Infatti Ibra e Helena si trovavano nella stessa location. Il calciatore aveva parcheggiato malissimo la sua Ferrari. Così male da non permettere ad Helena di uscire dal parcheggio.

Lei si è arrabbiata molto con l’attuale calciatore del Milan e proprio in quel momento è scattata la scintilla. D’altronde si sa, l’amore non è bello se non è litigarello! Da quel momento di strada ne hanno fatta molta ma lei non ha mai voluto sposarsi per non essere etichettata solamente come ‘la moglie di…’.