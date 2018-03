Hellas Verona-Chievo Verona 1-0 highlights, pagelle: Caracciolo video gol

VERONA, STADIO MARC’ANTONIO BENTEGODI – Hellas Verona-Chievo Verona 1-0, partita valida come derby di Verona, anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A. Verona batte Chievo Verona 1-0 (0-0),

nell’anticipo della 28/a giornata del campionato di calcio di

Serie A.

Le pagelle

Verona batte Chievo 1-0 (0-0). Verona (4-3-3): Nicolas 6, Ferrari 6, Caracciolo 6.5, Vukovic 6.5, Fares 6, Felicioli 6 (40′ st Aarons sv), Calvano 6 (42′ st Fossati sv) Buchel 6, Matos 6.5, Petkovic 6.5, Verde 6 (19’st Zuculini 6.5). (17 Silvestri, 40 Coppola, 22 Bianchetti, 25 Boldor, 69 Souprayen, 75 Heurtaux, 4 Laner, 37 Bearzotti, 21 Lee). All.: Pecchia 6.5.

Chievo (4-3-1-2) Sorrentino 6, Cacciatore 5.5, Dainelli 5.5, Bani 6, Gobbi 5.5, Castro 5, Radovanovic 5.5 Hetemaj 5.5 (16′ st Pellissier 5) Birsa 5 (41′ st Stepinski sv), Meggiorini 5.5 (1′ st Giaccherini 5,5), Inglese 6. (90 Seculin, 98 Confente, 12 Cesar, 40 Tomovic, 2 Jaroszynski, 97 Depaoli, 4 Rigoni, 10 Gaudino, 20 Pucciarelli). All.: Maran 5.

Arbitro: Damato di Barletta 6. Rete: nel st 7′ Caracciolo. Ammoniti: Buchel, Zuculini e Boldor per proteste, Gobbi, Bani, Pellissier, Radovanovic, Cacciatore, Dainelli per gioco falloso, Matos per comportamento non regolamentare. Recupero: pt 0′, st 4′. Angoli: 3 a 3. Spettatori: 22.473

** IL GOL ** 7′ st: angolo di Verde respinto dalla difesa del Chievo. Ancora Verde crossa basso, Caracciolo al volo di sinistro gira sul palo lontano della porta difesa da Sorrentino.

Gli highlights

