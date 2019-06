Hellas Verona-Cittadella, dove vederla in tv e a che ora

ROMA – Novanta minuti separano una tra Hellas Verona e Cittadella dalla promozione in Serie A. Per l’Hellas sarebbe il ritorno dopo la retrocessione di un anno fa mentre per i granata sarebbe una storica prima volta. Si parte dal 2-0 per il Cittadella. L’Hellas Verona per conquistare la promozione deve vincere con almeno due gol di scarto mentre agli avversari potrà bastare anche perdere con una sola rete di scarto. Hellas Verona-Cittadella è in programma alle ore 21.15 di oggi, 2 giugno, e sarà visibile in diretta su Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Probabili formazioni Hellas Verona-Cittadella

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Vitale, Empereur, Dawidowicz, Faraoni; Henderson, Gustafson, Zaccagni; Laribi, Di Gaudio, Di Carmine. All. Aglietti.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Diaw. All. Venturato.