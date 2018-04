PARIGI – Henri Michel, ex calciatore ed ex ct della Francia, è morto all’età di 70 anni.

Da calciatore divenne una leggenda del Nantes (dove ha giocato dal ’66 all’82, vincendo tre volte la Ligue1 nel ’73, ’77 e 1980, più una coppa di Francia nel ’79) ed ha vestito per 58 volte la maglia della nazionale francese dal ’67 all’80, giocando anche i Mondiali del ’78 in Argenitna. Nell’82 divenne il tecnico della nazionale olimpica francese e vinse l’oro battendo in finale il Brasile a Los Angeles ’84. Subito dopo divenne il ct della Francia con cui arrivò alla semifinale nell’86 in Messico (perdendo ai rigori con la Germania) e vi restò fino all’88 quando non centrò la qualificazione agli Europei.

Da allora, dopo un anno al PSG, Henri Michel ha girato il mondo: ha allenato in Africa e Medio Oriente, disputando 3 mondiali con Camerun (’94, arrivato ultimo nel girone dietro Brasile, Svezia e Russia), Marocco (’98, arrivato terzo nel girone dietro Brasile e Norvegia) e Costa d’Avorio (2006, arrivato terzo al girone dietro Argentina e Olanda).

