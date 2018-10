PRINCIPATO DI MONACO – “Sono fiero di annunciare che ho accettato l’incarico di allenatore del Monaco. Negli ultimi mesi avevo ricevuto varie proposte, ma il Monaco è una parte speciale di me, visto che ho debuttato nel calcio (da giocatore n.d.r.) con questo grande club”.

Con questo lungo tweet Thierry Henry fa sapere che è il nuovo tecnico della squadra monegasca, dove prende il posto del portoghese Leonardo Jardim.

Successivamente anche il Monaco ha confermato l’arrivo del francese spiegando che “Thierry Henry torna a casa”, ovvero nel club che lo lanciò prima di cederlo alla Juventus, dove però non ebbe fortuna. Presente al recente Mondiale in Russia come assistente del ct del Belgio Roberto Martinez, Henry ha firmato con il Monaco un contratto fino al 30 giugno del 2021.

BREAKING: Thierry Henry returns to Monaco as manager on a three-year deal 📽 @FootballJOEpic.twitter.com/ZuvQq4Fl49 — betclever (@bet_clever) 13 ottobre 2018

📹 Thierry Henry confirms becoming AS Monaco’s new head coach pic.twitter.com/bLOdEGxPhF — Gilles (@GrimandiTweets) 13 ottobre 2018