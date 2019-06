PAHANG – Hérold Goulon entra di diritto nella storia del campionato della Malesia di calcio. Hérold Goulon ha segnato uno dei tre gol del Pahang nella semifinale di Coppa della Malesia vinta per 3-1 contro il Perak.

Hérold Goulon è andato in gol direttamente su calcio di punizione. Una punizione calciata da lontanissimo, da dopo il centrocampo. Il suo tiro ha dato vita ad una traiettoria stranissima che ha beffato il portiere avversario per la gioia dei tifosi del Pahang.

Come detto in precedenza, è stato un gol tanto bello quanto importante perché ha permesso al Pahang di qualificarsi per la finalissima della Coppa della Malesia.

È un centrocampista centrale votato sia all’interdizione che a compiti prettamente più offensivi. Forte fisicamente e dotato di buona tecnica, a inizio carriera veniva paragonato a Patrick Vieira.Nel 2002 venne selezionato per l’accademia Clairefontaine, quindi nel 2005 si trasferì ai campioni di Francia del Lione.

Dopo un anno trascorso nel settore giovanile del club del Rodano, dopo aver risolto i suoi problemi con la legge, il 13 luglio 2006 approda in Premier League firmando un contratto triennale con il Middlesbrough. Nonostante le grandi aspettative riposte su di lui, non riesce a debuttare in prima squadra.

Risolto il contratto con il club britannico, il 31 gennaio 2009 torna in Francia, ingaggiato dal Le Mans. Debutta in Ligue 1 il 7 marzo successivo nella partita esterna contro il Nancy (2-2), subentrando nel corso dell’incontro. Al termine della stagione 2009-2010, nella quale colleziona 26 presenze, resta svincolato.

Il 22 ottobre 2010 viene ingaggiato dagli inglesi del Blackburn, sottoscrivendo un contratto fino al 2012 con opzione per un ulteriore anno. Esordisce in Premier League il 21 novembre 2010 nel match interno contro l’Aston Villa (2-0).Ottiene la prima convocazione nella Nazionale francese Under-21 in occasione del Torneo di Tolone 2009 (fonte Wikipedia).

Il video da YouTube con il gol segnato da Hérold Goulon con una delle punizioni più belle di sempre.