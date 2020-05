ROMA – Heung-Min Son, attaccante del Tottenham, è attualmente in Corea del Sud per il periodo di leva obbligatoria.

Nel frattempo, durante un’esercitazione militare, è stato fotografato con divisa, elmetto, giubbotto antiproiettile e mitra.

L’attaccante degli Spurs è stato infatti chiamato dalla Corea del Sud per il servizio di leva obbligatorio che gli era stato risparmiato per diversi anni a causa dell’attività sportiva di alto livello e grazie alla vittoria nei Giochi Asiatici del 2018, ma in periodo di coronavirus è terminato questo permesso e ha dovuto far ritorno al proprio paese d’origine.

Le foto, pubblicate da diversi siti online su Twitter, sarebbero state scattate dopo un’esercitazone di tiro a Seogwipo, sull’isola di Jeju.

Son indossa l’elmetto militare con il numero 136.

Le esercitazioni prevedono esposizione ai gas lacrimogeni, lunghe marce e, appunto, esercitazioni con i fucili.

Son ha quasi concluso (finirà l’8 maggio) l’addestramento militare per 544 ore complessivo.

Una volta tornato in Inghilterra dovrà osservare 14 giorni di quarantena.

Il Tottenham conta di riaverlo in squadra, a Londra, entro la metà di maggio.

Pronto per l’eventuale ripresa della Premier League. (fonte Twitter, Ansa)