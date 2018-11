ROMA – Napoli e Inter scendono in campo per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Il Napoli ospita il Psg, dopo il 2-2 della gara di andata, mentre l’Inter cerca il riscatto contro il Barcellona, dopo lo 0-2 maturato in Catalogna.

Classifica girone B: Barcellona 9, Inter 6, Tottenham e Psv 1. Nonostante il ko di Barcellona, l’Inter resta in zona qualificazione. I nerazzurri resterebbero secondi anche con una sconfitta a San Siro contro i blaugrana.

Classifica girone C: Liverpool 6, Napoli 5, Psg e Stella Rossa 4. Il Napoli è in zona qualificazione in quello che è il girone più equilibrato della Champions League. Vincere contro il Psg a Napoli significherebbe mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Napoli-Psg 0-0

Napoli (4-4-2) Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, F. Ruiz; Mertens, Insigne.

Psg (3-4-3) Buffon; Kehrer, T. Silva, Marquinhos; Meunier, Draxler, Verratti, Bernat; Di Maria, Neymar, Mbappé.

Inter-Barcellona 0-0

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All: Spalletti

Barcellona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Dembelé, Suarez, Coutinho. All: Valverde

