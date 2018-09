MILANO – Gonzalo Higuain salta la trasferta del Milan a Empoli. Dopo aver annunciato in conferenza stampa che l’attaccante argentino era in dubbio per un problema muscolare, prima della partenza in treno Rino Gattuso con lo staff rossonero ha deciso di non portarlo in Toscana e lasciarlo a Milano per permettergli di sottoporsi alle terapie del caso. Una scelta precauzionale, anche in vista degli impegni ravvicinati di domenica in casa del Sassuolo e di giovedì prossimo in Europa League contro l’Olympiacos.

“Cutrone? E’ il primo giorno che si allena con la squadra, prima ha fatto sempre lavori personali. Questa mattina ha provato i cambi di direzione, che sono importanti dopo un infortunio alla caviglia: sono andati bene, e siamo molto contenti. Averlo o non averlo per noi cambia”, ha spiegato Rino Gattuso, che senza l’argentino in attacco potrebbe schierare Fabio Borini al centro del tridente.

In difesa è ancora indisponibile Mattia Caldara. “Ha fatto una risonanza, ha un inizio di pubalgia ma non è una pubalgia – ha detto l’allenatore -. Ha un problema al pube, nessuna lesione, solo una piccola infiammazione alla sintesi pubica. Oggi ha iniziato a correre un po’”.

LEGGI ANCHE: Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A. Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A. I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.