TORINO – Jorge Higuain, papà di Gonzalo Higuain, ha parlato a ‘El Larguero’ e ha acceso la sfida di Champions League tra la Juventus e il Real Madrid con un retroscena sul rapporto tra il figlio e Florentino Perez.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela gratis da Google Play.

Higuain antipatico a Perez

“Gonzalo non stava sicuramente simpatico al presidente di turno. Penso che Karim, Cristiano e Gonzalo avevano fatto più o meno le stesse cose”. “Due mesi fa tutti erano molto critici con Cristiano Ronaldo, lo stesso Benzema è criticato Negli ultimi 10 anni tutti i grandi numeri 9 come Lewandowski, L.Suarez, Cavani, Benzema e Gonzalo sono costantemente criticati. Anche Messi a volte viene criticato, l’Argentina è un grande Paese, cin sono ingiustizie di ogni tipo e non succede nulla, se poi invece un giocatore sbaglia allora è la fine del mondo”.