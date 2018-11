MILANO – Gonzalo Higuain protagonista negativo del primo tempo tra Milan e Juventus. L’attaccante argentino si è guadagnato il calcio di rigore assegnato dal var per il tocco con la mano di Benatia e ha preteso di tirarlo togliendo a Kessie che è il rigorista della squadra.

Higuain si è presentato dagli undici metri, ha calciato dove gli aveva indicato Szczesny e ha sbagliato. I tifosi non l’hanno presa bene e l’hanno criticato aspramente sui social network.

io mi chiedo perché cazzo non l’ha tirato Kessiè il rigore PORCA DI QUELLA SE PARLO MI SALTA L’ACCOUNT — g (@bradstattoos) 11 novembre 2018

Higuain giocatore più forte della rosa e unico pezzo da 90 dello spogliatoio ma per voi le altre mammolette dovevano dirgli di non tirare il rigore della rivalsa per farlo battere a Kessie l’infallibile, va bini. — Lex™ (@Lextiemme) 11 novembre 2018

Appena ho visto #Higuain andare a strappare il pallone dalle mani di Kessiè, già pronto a calciare il rigore, ho capito come sarebbe andata a finire. Al @acmilan ne sanno qualcosa, vero @MBaye9Niang? #milanjuve — Fabrizio Tomasello (@radioradiomilan) 11 novembre 2018

Qualcuno mi spiega perché non ha tirato il rigore kessie — Simone (@Simone53741352) 11 novembre 2018

Da quando discuteva con Kessie sapevo che non l’avrebbe mai segnato il rigore.

Credevo però lo sparasse sulla traversa — Mirko Barni (@clusium16) 11 novembre 2018

#Higuain ha sbagliato il rigore, errore grave. Non si può fallire una chance così, soprattutto se vai a “strappare” il pallone dal rigorista designato Kessié. Ma va anche detto che #Benatia, già ammonito, avrebbe dovuto essere espulso per il mani nell’azione del rigore #MilanJuve pic.twitter.com/W9uW5sGoZ7 — MilanLive.it (@MilanLiveIT) 11 novembre 2018

45′ il primo tempo si è chiuso con la Juventus in vantaggio a Milano grazie al gol di Mandzukic. Higuain ha fallito il rigore del pareggio.

38′ Rigore per il Milan. L’arbitro Mazzoleni lo ha assegnato dopo aver chiesto l’aiuto del var. Era netto il tocco di mano di Benatia sulla giocata di Higuain. Dagli undici metri è andato lo stesso Higuain dopo aver tolto il pallone a Kessié ma il centravanti argentino si è fatto respingere la conclusione da Szczesny.

Ma no non è rigore c’è bisogno del Var 😂😂😂 #MilanJuve pic.twitter.com/Sd1XkmNZJk — 11Allan (@BS78_1) 11 novembre 2018

8′ Gol della Juventus. Bianconeri in vantaggio con Mario Mandzukic. L’attaccante croato ha segnato di testa su cross di Alex Sandro.

LEGGI ANCHE:

(qui) Bonucci grande escluso, ancora scintille con Allegri. Quella frecciatina prima di Milan-Juventus…

(qui) La coreografia da brividi della curva rossonera prima di Milan-Juventus

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Castillejo. All. Gattuso

Juventus (4-3-1-23): Szczesny; Cancelo, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.