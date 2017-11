ROMA – Gonzalo Higuain salta Napoli-Juventus. Il problema alla mano dell’argentino si è rivelato essere una frattura e si dovrà operare.

“In data odierna – si legge nel comunicato del club bianconero – Higuain è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura al terzo raggio metacarpale della mano sinistra ad opera del dottor L. Pegoli e del professor R.Rossi, dello staff chirurgico del J Medical, alla presenza del dottor Claudio Rigo presso la clinica Sede Sapientiae di Torino. L’intervento durato circa 45 minuti è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni verrà definito il suo rientro in squadra”.

L’attaccante argentino, dunque, non riuscirà a recuperare in vista della sfida al San Paolo venerdì sera. Le tempistiche ancora non si conoscono, ma il Pipita resta a rischio anche per la sfida decisiva in Champions ad Atene.