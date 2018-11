MILANO – Una serata di ordinaria follia per Gonzalo Higuain che con i suoi comportamenti ha condannato il Milan alla sconfitta interna contro la Juventus. Il calciatore era talmente nervoso che molto probabilmente sarebbe stato meglio non schierarlo in campo.

Nel primo tempo si è guadagnato un rigore e ha preteso di calciarlo togliendo la palla dalle mani del compagno di squadra Kessie, rigorista della squadra. Dagli undici metri ha voluto sfidare Szczesny calciando dalla parte che gli aveva indicato il portiere polacco e ha sbagliato miseramente.

Nella ripresa ha giocato male e all’83’ si è fatto espellere con una sceneggiata da censurare. Prima ha rimediato un cartellino giallo per un normale fallo di gioco, poi si è scagliato contro l’arbitro Mazzoleni e ha rimediato una inevitabile espulsione. A quel punto ha aggredito Cristiano Ronaldo e Chiellini, poi è stato calmato dai compagni di squadra ed è scoppiato in lacrime prima di abbandonare il campo.

Video – Higuain perde la testa, viene espulso e alla fine scoppia in lacrime

#Higuain ha perso la testa a San Siro!

La Juve raddoppia con #Ronaldo e subito dopo, doppia ammonizione per il Pipita che gli costa il rosso davanti ai “suoi” tifosi.

Si prevede una lunga squalifica… #MilanJuve pic.twitter.com/7P5kfYPZeV — Giò Ametrano® SJFZ_fNs 🇮🇹 (@AmetranoGio) 11 novembre 2018

Matuidi che vede Higuaín in lacrime e va a dargli un bacio sulla testa 😭🤧 pic.twitter.com/dVqhMlWQMF — denise 🤙🏻 (@_deenise19) 11 novembre 2018

Video – Higuain toglie il pallone a Kessie e sbaglia il rigore calciando nel lato che gli aveva indicato Szczesny

Poteva essere il suo riscatto ed invece ancora una volta, nel momento cruciale, #Higuain si fa parare il rigore.

Lo tira angolato, ma troppo lento!

Fantasticala parata di #Szczesny che devia sul palo e lascia la Juve ancora in vantaggio a San Siro. #MilanJuve pic.twitter.com/k4Ef04vmcQ — Giò Ametrano® SJFZ_fNs 🇮🇹 (@AmetranoGio) 11 novembre 2018

LEGGI ANCHE:

(qui) Higuain toglie pallone a Kessie e sbaglia rigore

(qui) Higuain calcia dove dice Szczesny e sbaglia il rigore

(qui) VAR assegna il rigore al Milan ma non mostra il doppio giallo a Benatia.