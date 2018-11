MILANO – Grave errore di Gonzalo Higuain. Il centravanti della Juventus ha strappato il pallone dalle mani di Kessie e ha voluto calciare a tutti i costi il rigore che si era guadagnato per il mani di Benatia. Higuain ha accettato la sfida e ha calciato dove gli aveva chiesto Szczesny fallendo clamorosamente dagli undici metri.

45′ il primo tempo si è chiuso con la Juventus in vantaggio a Milano grazie al gol di Mandzukic. Higuain ha fallito il rigore del pareggio.

38′ Rigore per il Milan. L’arbitro Mazzoleni lo ha assegnato dopo aver chiesto l’aiuto del var. Era netto il tocco di mano di Benatia sulla giocata di Higuain. Dagli undici metri è andato lo stesso Higuain dopo aver tolto il pallone a Kessié ma il centravanti argentino si è fatto respingere la conclusione da Szczesny.

Ma no non è rigore c’è bisogno del Var 😂😂😂 #MilanJuve pic.twitter.com/Sd1XkmNZJk — 11Allan (@BS78_1) 11 novembre 2018

8′ Gol della Juventus. Bianconeri in vantaggio con Mario Mandzukic. L’attaccante croato ha segnato di testa su cross di Alex Sandro.

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Castillejo. All. Gattuso

Juventus (4-3-1-23): Szczesny; Cancelo, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

