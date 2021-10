Hitomi Hatakeda, ginnasta giapponese, cade in allenamento e si rompe la spina dorsale: rischia la paralisi (Foto Ansa)

Tragico infortunio per la ginnasta giapponese Hitomi Hatakeda, 21 anni: durante un allenamento alle parallele asimmetriche per la finale ai Mondiali di ginnastica, in corso a Kitakyushu (Giappone), è caduta e si è rotta la spina dorsale.

Hitomi Hatakeda, ginnasta giapponese, cade in allenamento e si rompe la spina dorsale

Hitomi è caduta mentre tentava un Komova (un elemento di transizione dalla barra bassa alla barra alta sulle parallele irregolari) ed ha sbattuto con forza sul pavimento, finendo con tutto il peso del corpo sulla faccia, con una torsione innaturale del collo e della schiena.

L’incidente durante l’allenamento per i Mondiali

È stata subito portata in ospedale in ambulanza, dolorante ma cosciente. Gli esami hanno confermato danni al midollo spinale e diverse contusioni alle vertebre cervicali.

Secondo quanto reso noto dalla Federazione nipponica, nell’impatto col suolo la ginnasta ha subito danni al midollo spinale centrale e fratture alle vertebre cervicali, ma domani saranno svolti nuovi accertamenti ed esami.

Chi è Hitomi Hatakeda

Hitomi, che ha gareggiato alle Olimpiadi di Tokyo questa estate, si era appena qualificata per la finale all-around ai Campionati del mondo in corso di svolgimento a Kitakyushu, in Giappone, prima di essere costretta a ritirarsi: la finale sarà giovedì. Lei si era qualificata con il quarto posto assoluto

Hitomi è allenata dalla madre, Yuriko, anche lei ex ginnasta. Suo padre Yoshiaki è un celebre ex ginnasta giapponese, medaglia di bronzo nella gara a squadre alle Olimpiadi di Barcellona 1992. Anche sua sorella minore, Chiaki, è una ginnasta.