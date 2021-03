Holly e Benji, il creatore ammette: “Oliver Hutton è ispirato a Maradona. C’è molto di lui”

In un’intervista allo spagnolo Revista Libero, Yoichi Takahashi, l’autore del manga da cui è stato tratto “Holly e Benji”, ha rivelato che Oliver Hutton è ispirato a Maradona: “C’è molto di lui nella mia opera”.

Appassionato di calcio, Takahashi si era innamorato di Diego ai tempi del vittorioso Mondiale giovanile del Numero Diez nel 1979 proprio in Giappone. “Non riuscii ad essere allo stadio, ma ho seguito tutto il torneo in televisione. Conoscevo Maradona, avevo un’idea di quanto fosse incredibile, ma le sue prestazioni al Mondiale mi sconvolsero. Aveva un’aura travolgente. Quello che ha fatto Maradona ha avuto un grande impatto su Holly e Benji. Ho perfino creato Juan Diaz, un genio argentino del calcio. Oliver Hutton era proprio Maradona. Nonostante Holly sia stato sempre più serio di Maradona”, ha spiegato raccontando che all’epoca era “solo un assistente, non avevo ancora debuttato da fumettista. E stavo disegnando la bozza di Captain Tsubasa”.

Holly e Benji, il creatore: “Oliver non avrebbe mai potuto fare un gol di mano”

L’autore di “Capitan Tsubasa” ha ammesso che Maradona resta unico: “Oliver non avrebbe mai potuto fare un gol di mano. Lo avrebbero fischiato tutti. Maradona, però, poteva. Poteva tutto. Per questo è il più grande”.