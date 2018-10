HSBC Champions Golf streaming e diretta tv, dove vedere Francesco Molinari e Andrea Pavan

Shanghai (Cina) – Nuovo appuntamento con il grande golf su Sky Sport (diretta streaming su SkyGo) per seguire l’HSBC Champions, quarto e ultimo torneo del circuito WGC (World Golf Championships).

Si gioca a Shanghai, in Cina, sul percorso dello Sheshan International Golf Club e tutte le quattro giornate di gara verranno trasmesse su Sky Sport Golf in diretta esclusiva da giovedì 25 e domenica 28 ottobre 2018.

Field di livello mondiale, che prevede la presenza, tra gli altri, anche di due italiani, Francesco Molinari, impegnato nella volata per la Race to Dubai, e Andrea Pavan.

Tanti i big del golf al via in Cina, come gli americani Bruce Koepka, nuovo leader del ranking mondiale, Dustin Johnson, Patrick Reed e Tony Finau, gli inglesi Justin Rose, vincitore del torneo nel 2017, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hutton, Paul Casey e Ian Poulter, il nordirlandese Rory McIlroy, lo spagnolo Jon Rahm, il danese Thorbjorn Olesen e lo svedese Alex Noren.

Montepremi complessivo di 10 milioni di dollari.

___________________________________________________________________________________________________

GOLF – WGC: “HSBC CHAMPIONS”

Giovedì 25 ottobre

prima giornata dalle 4 alle 10 Sky Sport Golf

Venerdì 26 ottobre

seconda giornata dalle 4 alle 10 Sky Sport Golf

Sabato 27 ottobre

terza giornata dalle 5 alle 10 Sky Sport Golf

Domenica 28 ottobre

quarta giornata dalle 5 alle 10 Sky Sport Golf

Commento Silvio Grappasonni, Roberto Zappa e Donato Di Ponziano.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.