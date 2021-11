Hubert Hurkacz chi è, età, altezza, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, ATP, Berrettini, biografia e carriera. Matteo Berrettini non scenderà in campo questa stasera 16 novembre contro Hubert Hurkacz nella seconda giornata degli ATP Finals 2021 al Pala Alpitour di Torino. Al suo posto Sinner. La partita con Hurkacz è in programma dalle 21:00 e sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in chiaro sulla Rai. In caso di forfait di Berrettini sarà Jannik Sinner ad affrontare Hurkacz.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Hubert Hurkacz

Hubert Hurkacz è nato l’11 febbraio del 1997 a Breslavia, Polonia. Ha 24 anni. E’ alto 196 cm. Dopo aver giocato qualche match di Coppa Davis nel 2016 e nel 2017, nel 2018 tenta le qualificazioni agli Australian Open, ma viene estromesso al secondo turno da Matteo Berrettini. Dopo aver disputato diversi tornei, entra ufficialmente nel circuito principale a fine aprile quando supera le qualificazioni a Budapest, perdendo poi al primo turno in tre set con Lorenzo Sonego. Fallisce poi le qualificazioni a Istanbul.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Hubert Hurkacz

Della vita privata del tennista si sa poco. Stando ai suoi profili social non sembra avere una fidanzata. Sul suo profilo Instagram, che conta più di 119mila follower, Hurkacz pubblica soprattutto foto dai campi di gioco: hubihurkacz.

La carriera di Hubert Hurkacz

Attualmente Hurkacz è numero 9 della classifica ATP.

Il 2019 è l’anno decisivo per la carriera del tennista: ad Indian Wells raggiunge per la prima volta i quarti di finale in un master 1000, battendo Donald Young, Lucas Pouille, Kei Nishikori e Denis Shapovalov, prima di arrendersi a Roger Federer. Grazie a questi risultati Hurkacz si porta alla posizione numero 54 del ranking.

Al torneo di Winston-Salem raggiunge la prima finale in carriera, in cui supera Benoît Paire centrando così il primo titolo. Questo risultato gli permette di salire alla posizione numero 35 della classifica. Con il trionfo al torneo di Winston-Salem, il tennista è diventato il primo polacco a vincere un titolo nel circuito maggiore dal 1982.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI HUBERT HURKACZ

Nel 2021, a Delray Beach, raggiunge la sua seconda finale della carriera senza perdere nemmeno un set. Conquista così il suo secondo titolo superando in finale Sebastian Korda. Nello stesso anno conquista il Miami Open, prima vittoria di un Masters 1000 in carriera, battendo in finale Jannik Sinner in due set.