RIO DE JANEIRO – Scandalo di Natale in Brasile, così lo hanno definito i giornali sudamericani commentando l’ultima bomba di gossip che vede protagonista Givanildo Vieira de Souza, meglio conosciuto come Hulk. L’attaccante 33enne, tra i più pagati al mondo e oggi in forze al club cinese Shangai SIPG, ha infatti annunciato al mondo di aver lasciato la sua compagna Iran Ângelo de Souza, per mettersi con la nipote di lei, Camila, di 31 anni.

Lo ha fatto con tanto di comunicato ufficiale, il giorno della vigilia di Natale. L’ex punta della Seleçao si è guadagnato così le copertine di tutti i giornali. “Questo sabato – si legge nella nota diffusa dal suo staff – Hulk ha telefonato ai genitori e al fratello di Camila per informarli della loro relazione. Il giocatore e la giovane donna hanno iniziato a frequentarsi a ottobre e il giocatore stesso ha deciso di rendere tutto pubblico perché non voleva nascondersi. La sua posizione è trasparente e vuole evitare di mentire e incappare in commenti malevoli”.

La storia con la ex compagna Iran si era interrotta bruscamente ad agosto scorso, dopo 12 anni di relazione e tre figli. La coppia stava progettando anche di sposarsi ma qualcosa è andato storto. Probabile che sia stata proprio la nipote Camila a mettersi in mezzo tra i due?

Fonte: Gazzetta