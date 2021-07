Hysaj canta Bella Ciao, striscione firmato Ultras Lazio: “Verme, la Lazio è fascista”

Striscione firmato Ultras Lazio contro Hysaj, il terzino nuovo acquisto dei biancocelesti di Sarri “colpevole” di aver cantato Bella Ciao durante una cena in ritiro con la squadra. “Hysaj verme, la Lazio è fascista“. Firmato appunto dagli Ultras Lazio. Questo lo striscione esposto sul ponte di Corso Francia a Roma.

Elseid Hysaj era finito nell’occhio del ciclone per aver cantato la canzone popolare dei partigiani che lottavano contro i nazisti e il regime di Benito Mussolini. Bella Ciao è quindi il motivo che ha fatto infuriare una parte della tifoseria biancoceleste contro l’ex difensore del Napoli.

Hysaj, Bella Ciao e alcuni tifosi della Lazio

“Magari si spacca tutto”, gli aveva augurato qualcuno sui social. Altri ancora avevano utilizzato anche l’ironia: “Ma non ha capito dove sta? Forse pensa di essere a Livorno…”. A ribadire il concetto ci ha pensato uno degli esponenti della tifoseria laziale, Franco Costantino. Contattato dall’agenzia Adnkronos ha ammesso: “Storicamente la nostra è una tifoseria di estrema destra e ne siamo orgogliosi. ‘Bella Ciao’ cantato con la maglia della Lazio è una cosa fuori dal mondo, Hysaj ha sbagliato. Non ha scuse”.

Alcuni tifosi della Lazio difendono Hysaj

Come detto, non tutti i tifosi della Lazio sono uguali, quindi c’è anche chi difende Hysaj. Ieri mattina infatti diversi sostenitori biancocelesti hanno deciso di salvare comunque il video e di farlo girare per difendere il terzino. E anche per salvaguardare l’immagine di un club, troppo spesso accostato al fascismo. “Non sono sinonimi, Lazio e fascismo. Che deve pensare pure il povero Elseid di tutti noi tifosi, dato che è stato costretto a togliere il video? Si sta rivoltando nella tomba, il generale Vaccaro. Fuori la politica dal calcio”, scrive qualcuno sui social.