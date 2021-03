Ian St. John, è morto a 82 anni l'ex calciatore del Liverpool che regalò ai Reds la prima FA Cup

Morto Ian St. John: aveva 82 anni. Ian St. John ex calciatore del Liverpool, autore del gol che regalò ai Reds la loro prima FA Cup nel 1965. Parliamo quindi di una vera e propria leggenda della storia del Liverpool.

Ian St. John, nato il 7 giugno del 1938 a Motherwell, in Scozia, arrivò al Liverpool nel 1961. Qui restò per dieci anni, fino al 1971.

Con i Reds St. John, che di ruolo era un attaccante, giocò 336 partite segnando 95 gol.

A portarlo al Liverpool fu, per 37.500 sterline (cifra record per l’epoca), il suo conterraneo Bill Shankly che stava ricostruendo dalle fondamenta la squadra, all’epoca militante in Seconda Divisione inglese.

Ian St. John e quel gol in finale di FA Cup contro il Leeds

St. John è passato alla storia del club per quella rete ai supplementari che diede il 2-1 ai Reds nella sfida di Wembley contro il Leeds nella finale di FA Cup.

La vittoria garantì al Liverpool la sua prima partecipazione europea di sempre, la Coppa delle Coppe 1965/66.

Qui il Liverpool arrivò in finale dopo aver eliminato Honvéd, Celtic e, soprattutto, la Juventus. In finale però il Liverpool perse contro il Borussia Dortmund.

Assieme a Ron Yates divenne la spina dorsale del club, trascinandolo alla promozione e poi a due titoli nel ‘64 e ‘66. Chiusa la carriera, allenò il suo vecchio club scozzese e il Portsmouth, diventando anche una star televisiva nel programma “Saint and Greavsie” assieme all’ex milanista (seppur per sole 12 partite nel 1961) Jimmy Greaves, che andò in onda sino al 1992.