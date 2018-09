BUCAREST (ROMANIA) – Ianis Hagi, figlio di Gheorghe Hagi, ha segnato un gol pazzesco con la maglia della Nazionale Rumena, direttamente da calcio d’angolo. Hagi è andato a segno durante la partita Under 21 tra la Roma e la Bosnia.

Il 10 luglio 2016 è stato ufficializzato il suo passaggio alla Fiorentina per 2 milioni di euro, dove viene aggregato alla formazione giovanile. Il 23 ottobre 2016, a 18 anni e 1 giorno, fa il suo esordio in Serie A nella vittoriosa trasferta di Cagliari. Chiuderà la stagione con un’altra presenza nell’ultima di campionato.

Il 9 gennaio 2018 viene ceduto, ad appena 42 minuti totali di gioco collezionati in una stagione e mezza a Firenze, a titolo definitivo per 2 milioni di euro con percentuale del 30% sulla futura rivendita al Viitorul Constanța, club dal quale i viola lo avevano prelevato, allenato dal padre.

Gheorghe Hagi’s son Ianis scores wonder goal from a corner during Romania’s U21 victory over Bosnia https://t.co/UbCi7QovGO pic.twitter.com/zzwvYepZKz

