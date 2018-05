ROMA – I magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Bologna hanno chiesto [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sei anni di carcere per Vincenzo Iaquinta, 38enne ex attaccante della Juventus e della Nazionale, nell’ambito del processo Aemilia.

Stangata anche per Giuseppe Iaquinta, padre dell’ex calciatore: chiesti 19 anni di reclusione per affiliazione alla ‘ndrangheta.

Tra i reati contestati, a vario titolo, agli imputati si va dall’associazione a delinquere di stampo mafioso alle false fatturazioni, usura, estorsione e frode. 147 gli imputati al processo. Le richieste di pena più alte sono arrivate per Michele Bolognino (30 anni in ordinario e 18 in abbreviato), Gaetano Blasco (26 anni e 6 mesi in ordinario e 16 anni in abbreviato), Pasquale Brescia (14 in ordinario e 4 anni e 6 mesi in abbreviato).