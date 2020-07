Ibrahimovic ha scritto a Diletta Leotta su Instagram, non si parla di altro sui social… (foto Ansa)

“Ibrahimovic bomber vero”, questo è solamente uno dei tanti elogi che ha incassato il centravanti del Milan dopo aver commentato un post di Diletta Leotta su Instagram.

I due, che abitano entrambi a Milano, sarebbero legati da un rapporto di stima reciproca. La Leotta apprezza Ibrahimovic come calciatore e lo svedese ricambia apprezzandola come conduttrice televisiva. Infatti la Leotta segue la Serie A, Milan compreso, per Dazn.

Il post in questione è quello pubblicato su Instagram da Diletta Leotta al termine di un allenamento casalingo.

La Leotta è una vera e propria maniaca dell’allenamento. Si allena spesso in casa con il suo fidanzato, il pugile Daniele Scardina ‘King Toretto’.

Diletta Leotta, Zlatan Ibrahimovic ed il botta e risposta su Instagram.

La Leotta ha scritto:

“E anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po’ di relax. Ma tenetevi pronti perché tra poco tocca a voi”.

Poi la risposta a sorpresa di Ibrahimovic.

“Diletta cosa stai facendo sul tetto? Non rilassarti”.

Il botta e risposta è normalissimo ma ogni volta che un ‘vip’ scrive alla Leotta i suoi fan fantasticano chissà che cosa…

Così in tanti hanno lasciato commenti quantomeno discutibili: “Forza Ibra, sei tutti noi… realizza quelli che sono anche i nostri desideri…”.