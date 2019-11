ROMA – In attesa di conoscere il nome della prossima squadra di Zlatan Ibrahimovic, ci godiamo i suoi ultimi aggiornamenti social. Nell’ultimo post, l’ormai ex fuoriclasse dei Los Angeles Galaxy accetta la sfida della nuova promessa del taekwondo mondiale. Kamilah Salim è solamente una ragazzina ma ha già una personalità da vendere visto che si è “permessa” di sfidare Ibra. Il suo calcio, sfiora il naso di un impassibile Ibra.

Non solo taekwondo, Ibrahimovic starebbe tornando a giocare in Italia.

Stando gli ultimi rumors di calciomercato, Ibrahimovic sarebbe vicinissimo al ritorno in Italia. Secondo il boss della Major League Soccer, tornerà a giocare con il Milan.

Ma i rossoneri non sono gli unici ad essere in corsa per lo svedese. Ibrahimovic piace moltissimo anche a Bologna e Napoli. La Roma invece gli preferirebbe il giovane Moise Kean.