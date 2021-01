Nessuna squalifica aggiuntiva per Ibrahimovic e Lukaku dopo la lite, costata il giallo ad entrambi, durante il derby Inter-Milan di Coppa Italia. L’episodio, finito sulle copertine dei giornali per gli epiteti che i due si sono rivolti, è stato sanzionato così dal Giudice Sportivo. I due erano stati ammoniti d

Ibrahimovic dovrà scontare un turno perché espulso per doppia ammonizione. Sanzione che pagherà nella prossima stagione visto che il Milan è stato eliminato dalla competizione. Lukaku invece, già diffidato, salterà l’andata della semifinale contro la Juventus.

Lite Ibrahimovic e Lukaku: la Procura Figc chiede il referto

Dal referto dell’arbitro Valeri non sarebbero, dunque, emersi altri particolari tali da rendere più pesante la sanzione ai due calciatori, protagonisti in campo di un’autentica baruffa verbale sedata dal direttore di gara con un’ammonizione a testa.

Non è detto comunque che la vicenda sia finita qui, la Procura Figc ha chiesto e quindi visionerà il referto dell’arbitro Valeri valutando l’eventuale mancanza di completezza rispetto a quanto scritto da arbitro e ispettori. In quel caso potrebbe chiedere la prova tv e anche convocare Ibrahimovic per sentire la sua versione dei fatti.

Queste le motivazioni della squalifica:

IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione).