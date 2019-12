VERCELLI – La Pro Vercelli risponde a Gene Gnocchi pubblicando un post ironico sul suo profilo Twitter: “Ibrahimovic sta arrivando…”. Gnocchi, nella sua rubrica il “Rompipallone”, aveva scritto: “Ibrahimovic: tornerò a giocare in Italia in una squadra dal passato glorioso e l’aiuterò a tornare a vincere. Quasi fatta con la Pro Vercelli”. Ibra stava parlando del Milan ma la battuta ci sta tutta perché la Pro Vercelli ha in bacheca la bellezza di sette scudetti ma oggi deve accontentarsi solamente della Serie C. Per questo motivo, la società di Vercelli è stata al gioco con il seguente post pubblicato su Twitter: “Ibrahimovic is coming…”.

Fondata nel 1903 come sezione calcistica della Società Ginnastica Pro Vercelli, nata nel 1887 e affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia l’11 luglio 1892, è uno dei club più antichi d’Italia e anche uno dei più titolati, avendo vinto sette scudetti tra il 1908 e il 1922. Conta inoltre 6 partecipazioni alla Serie A a girone unico (tra il 1929 e il 1935) e 13 alla Serie B.

Tra le squadre italiane pluriscudettate, la Pro Vercelli è l’unico sodalizio espressione di una città non capoluogo di regione ed è stata l’unica rappresentante una città non capoluogo di provincia (all’epoca delle vittorie Vercelli si trovava nella Provincia di Novara). Lo scudetto conquistato nel 1908 la rende inoltre una delle due società calcistiche italiane (insieme alla Novese) vincitrice di un titolo nazionale in qualità di neopromossa in massima divisione.

L’assetto societario corrente si è costituito nel 2010, allorché il sodalizio concittadino Associazione Sportiva Pro Belvedere Vercelli ha rilevato il marchio e la tradizione sportiva della disciolta Unione Sportiva Pro Vercelli, garantendone la prosecuzione dell’attività nel calcio professionistico (fonte Wikipedia).