Ibrahimovic riceve il Tapiro d’oro e apre a Icardi al Milan: “Sono favorevole ma decide il club”

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia, il terzo stagionale e il settimo in assoluto. L’attaccante svedese infatti dovrà dire addio ai prossimi Europei per colpa dell’ennesimo infortunio e, ai microfoni del programma di Canale 5, commenta così la sua assenza: “Mi dispiace non poterci essere, ma non bisogna mollare”.

Ibrahimovic tra calciomercato e Sanremo

Infortuni che avrebbero spinto la dirigenza del Milan, secondo le voci di calciomercato, a interessarsi all’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi, ora in forza al Paris Saint-Germain: “Sono favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società”, ammette Ibra. Prima di salutare gli spettatori di Striscia la Notizia, Ibrahimovic scherza sulla possibilità di un ritorno sul palco del Festival di Sanremo: “Non si sa mai. Sono molto ricercato…”.