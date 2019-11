ROMA – Javier Pastore non si muove da Roma e spera di ritrovare in giallorosso Zlatan Ibrahimovic, calciatore che dal prossimo dicembre sarà sul mercato a parametro zero dopo la fine della sua esperienza calcistica con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Pastore ha parlato di Ibrahimovic nel corso di una intervista rilasciata a ESPN. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport.

“È un grande, sarebbe grandioso se tornasse in Italia. Un giocatore così muove tutto, la stampa e non solo. E perché no alla Roma? Sarebbe bello riaverlo come compagno (i due hanno giocato insieme al PSG). Abbiamo un bel rapporto con lui e la famiglia, in privato è un personaggio diverso rispetto a come si mostra in pubblico. Calcisticamente mi piace moltissimo e lo ammiro anche come persona”.

Pastore ha smentito un suo ritorno nel campionato argentino: “Mi hanno chiamato in tanti chiedendomi di questa cosa, ma la verità è che non c’è niente di concreto e di serio, non vedo possibilità di andare via adesso dalla Roma, sto molto bene“.