Ibrahimovic a Sanremo: 3 giorni in Liguria, 2 a Milanello. E’ come Zlatan riuscirà a conciliare le ospitate al Festival di Sanremo con allenamenti e partite del Milan.

Il compromesso dopo il consulto con l’allenatore Stefano Pioli e d’accordo con il club. Ibrahimovic martedì si allenerà in una struttura dedicata in riviera con uno staff messo a disposizione dal club.

Mercoledì, giorno di Milan-Udinese alle 20.45, sarà in ritiro a Milano dalla mattina rispettando programmi e orari della squadra.

Resterà nel centro sportivo rossonero anche giovedì, per poi tornare in Liguria venerdì e sabato. Domenica sarà poi a Verona per la sfida contro l’Hellas.

Berlusconi: “Evidentemente aveva bisogno di riposare”

E’ facile pensare che la società abbia acconsentito a malincuore. In fin dei conti paga un lautissimo stipendio per assicurarsi in esclusiva le sue prestazioni.

Non lo nasconde Berlusconi, l’ex presidente, che propone una singolare lettura. Ibra è stanco. Se deve riposare, Sanremo va benissimo

A milannews la sua versione. “Non posso entrare in queste decisioni che riguardano le decisioni interne della squadra, evidentemente aveva bisogno di riposare perché senza questa eventualità non riuscirei a capire come il Milan possa acconsentire ad una richiesta di questo genere”.