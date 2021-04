Ibrahimovic e scommesse, rischio lunga squalifica. “Zlatan Ibrahimovic è ancora un partner della società di giochi con sede a Malta Bethard. Fifa e Uefa non consentono ai giocatori che partecipano alle loro competizioni di avere interessi finanziari nelle società di gioco”.

Ibrahimovic e scommesse, rischio lunga squalifica

Dalla Svezia rimbalza una notizia potenzialmente drammatica per i tifosi del Milan. Il quotidiano svedese Aftonbladet ha lanciato la bomba, ma le gravi affermazioni sembrano molto ben documentate. E del resto l’inconciliabilità fra scommesse, a qualsiasi titolo, e calcio è regola Fifa che non ammette deroghe.

Ibra rischia una sanzione ma è suscettibile anche di squalifica, tre anni, un addio al calcio davvero disonorevole.

“Ibrahimovic ha infranto le regole della Fifa nella rimonta della nazionale contro la Georgia. E contro le linee guida della Uefa già nelle qualificazioni all’Europa League per l’Ac Milan contro lo Shamrock Rovers nel settembre 2020.

I regolamenti etici della Fifa – conclude Aftonbladet – stabiliscono che chiunque violi questo divieto sarà sanzionato con una multa di quasi un milione di corone e un’eventuale sospensione da tutte le attività legate al calcio per un massimo di tre anni”.

Fino a che non giocava più in Nazionale o nei tornei Uefa si era chiuso uno occhio, la semplice compartecipazione societaria in una società di Bet gli avrebbe impedito, per esempio, di giocare i Mondiali in Russia.

In settimana, per il celebratissimo attaccante svedese, anche il controverso “appuntamento di lavoro” per il quale si è fatto aprire un ristorante a Milano solo per sé e i suoi commensali, nonostante le severe restrizioni anti-Covid.