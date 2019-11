ROMA – Sembrava che Zlatan Ibrahimovic potesse tornare in Italia, invece, a sorpresa, pare che l’attaccante svedese abbia deciso di tornare in patria. Questa mattina, 25 novembre, infatti, Ibra ha pubblicato sui suoi profili social un video della maglia dell’Hammarby, squadra di Stoccolma, con il suo nome sulle spalle.

Il post ha nel giro di pochissimi istanti scatenato il web ed ovviamente i tifosi dell’Hammarby. Dai protagonisti però nessuna ufficialità. Solo nelle prossime ore si saprà se il 38enne abbia scelto di chiudere la sua carriera in Svezia.

In attesa di conferme, il sito svedese Fotbollskanalen, ha ricostruito la vicenda e svelato come nelle scorse ore il direttore sportivo dell’Hammarby, Jesper Jansson, si è recato a Los Angeles insieme all’ad del club Henrik Kindlund. A parlare dell’argomento ci ha pensato il responsabile della comunicazione della squadra svedese, Love Gustafsson: “E’ vero che Jansson e Kindlund sono a Los Angeles. Noi ed i Galaxy abbiamo dei comproprietari in comune e quindi spesso siamo chiamati a discutere di questioni future”.

Solo poco tempo fa Ibra aveva annunciato la possibilità di trasferirsi a Stoccolma: “Malmo è casa mia, ma Stoccolma è una città più grande e lì c’è un tipo di vita che sarebbe ideale per me qualora decidessi di tornare”.

Fonte: GOAL.COM.