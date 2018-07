LOS ANGELES (STATI UNITI) – Ibrahimovic si scatena con i suoi Galaxy. Nella sfida, valida per la regular season MLS tra la formazione di Los Angeles e Orlando City è stata decisa da una tripletta dello svedese (4-3 il finale) ex stella, tra le altre, di Milan e Inter [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Dopo essere andati sotto 2-3, i Galaxy si sono affidati al 36enne svedese, decisivo come spesso gli è accaduto nella sua carriera. Durante i festeggiamenti per la sua terza rete (quarto gol dei Galaxy), è stato anche ammonito. Grazie a questo successo, i Galaxy sono terzi nella Western Conference.

Zlatan Ibrahimovic was on fire today as LA Galaxy came from behind to win 4-3 vs Orlando! The Swede assisted the first goal for Dos-Santos and scored his first #MLS hattrick. #LAvORL #LAGalaxy pic.twitter.com/n5vphE0kYA

— FutbolWorldWide (@FutbolWW) 30 luglio 2018