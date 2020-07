Ibrahimovic a fine partita: “Ma è vero che Pioli resta al Milan?”

Stanco ma felice per la vittoria contro il Sassuolo Zlatan Ibrahimovic solo a fine partita viene a sapere del rinnovo con il Milan di mister Stefano Pioli:

“Ho ancora tre partite – dice Ibra – ancora 10 giorni, nessuno mi ha detto niente e non mi aspetto qualcos’altro – spiega -.

Ci sono cose che non possiamo controllare ma che mi sembrano strane, però stiamo facendo grandi cose, giochiamo con grande fiducia e crediamo in quello che facciamo”.

Poi la frase che conferma il feeling con Pioli:

“Siamo tutti con il mister, è una situazione complicata, è difficile”.

Allora gli viene fatto notare che Pioli resterà in rossonero:

“Pioli resta? Non lo so, qui ci sono novità tutti i giorni e non lo so cosa devo credere, però sto lavorando sto bene, la squadra sta bene e sta facendo buone cose. Da quando sono arrivato siamo secondi o terzi in classifica, allora vuol dire che non è male”.

Al termine dell’intervista poi, non inquadrato dalle telecamere, Ibrahimovic chiede conferma al giornalista di Sky Sport: “Ma davvero resta al Milan?”.

D’altronde sembra che tra i due, tra Pioli e Ibra, ci sia un grande rapporto.

“Ibra? Ho un rapporto di rispetto, è un professionista – ha detto qualche giorno fa Pioli – Lui dice sempre ‘tu fai allenatore ed io il giocatore’. Un ottimo rapporto come con gli altri giocatori”. (Fonti: FanPage, La Gazzetta dello Sport).