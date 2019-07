LOS ANGELES – Prima si è lamentato per lo scarso livello dei compagni di squadra e del campionato americano, poi ha deciso il derby di Los Angeles, contro una squadra che prima della partita aveva 12 punti più della sua, con una tripletta da fuoriclasse assoluto: questo è Zlatan Ibrahimovic.

Prima della gara, lo svedese si era sfogato nel corso di un’intervista a ESPN perché non era soddisfatto del terzo posto occupato dalla sua squadra (ora è seconda grazie al successo nel derby di Los Angeles):

“Io qui sono come una Ferrari in mezzo alle Fiat”“Il campionato americano non è al livello di quello europeo. Bisogna essere onesti. Prima giocavo con giocatori al mio livello, o quasi. E ho vissuto una cosa simile con la Svezia. Non accetto che non mi arrivi la palla o che mi arrivi troppo tardi. I compagni devono essere al mio livello. Le partite qui potrebbero essere più veloci, più tattiche, con maggiore ritmo”.

Poi, durante la partita più difficile della stagione, ha tirato fuori tutto il suo repertorio ed è riuscito a fare la differenza. Grazie a questo successo, i Galaxy si portano al secondo posto in classifica a meno nove punti proprio dall’altra squadra di Los Angeles.

La partita era iniziata male perché gli ospiti erano passati in vantaggio con una rete del capocannoniere del campionato, l’ex attaccante dell’Arsenal Carlos Vela. Poi, nel momento più delicato del derby, è salito in cattedra Ibra. Il primo gol è un capolavoro. L’attaccante svedese ha saltato gli avversari con un “sombrero” da applausi e ha battuto il portiere avversario con una conclusione imparabile.

Poi ha segnato il 2-1 con un colpo di testa perfetto e infine ha chiuso i giochi con un sinistro micidiale. Grazie a questa tripletta, Ibra si è portato a quota 38 gol in appena 44 partite con i Galaxy (22 in 27 partite lo scorso anno più 16 in 17 partite quest’anno).

Il video da YouTube con la tripletta segnata da Zlatan Ibrahimovic che ha deciso il derby di calcio di Los Angeles.