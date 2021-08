Dopo la partenza di Cristino Ronaldo per il Manchester City, Icardi potrebbe vestire la maglia della Juventus. I bianconeri sono attivissimi sul mercato: dopo Moise Kean stanno infatti valutando un nuovo colpo di mercato.

Icardi alla Juventus? Bianconeri ci pensano per il dopo Cristiano Ronaldo

Con il ritorno dell’ex juventino, Massimiliano Allegri avrà a disposizione quattro attaccanti (Dybala, Morata, Kean e Kaio Jorge, attualmente infortunato) più diversi giocatori che possono giocare in avanti come Federico Chiesa, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Ma alla Juventus non sembra bastare. Per questo si guarda al Psg e ai loro movimenti dopo l’arrivo di Leonel Messi e la non partenza di Mbappé destinazione Real Madrid.

Martedì 31 agosto si chiude il calciomercato. Se arrivasse Icardi alla Juventus si tratterebbe del più classico colpo dell’ultimo minuto.

Wanda Nara: “I nostri figli non vedono l’ora di tornare a casa”

Wanda Nara, moglie nonoché agente di Icardi, al magazine “Confidenze” ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato: “A Parigi i miei figli si sono ambientati bene ma a loro piacerebbe tornare in Italia, che considerano la vera casa. Quando ci siamo venuti, a luglio, Francesca era così contenta che ha detto al papà: ‘Adesso scendo dalla macchina e bacio tutti quelli che passano, amo l’Italia!'”.