PARIGI (FRANCIA) – Icardi continua a fare la differenza in Francia. Oggi ha segnato uno dei gol più importanti della sua stagione perché lo ha fatto da “riserva”. Dopo otto gol, Icardi era stato sbattuto in panchina perché rientrava il titolare Cavani. L’ex attaccante del Napoli non ha brillato, il Psg lo ha tolto a dieci minuti dalla fine per inserire in campo Icardi. Nemmeno il tempo di entrare che Icardi, cinque minuti dopo, ha deciso la partita contro il Brest entrando definitivamente nel cuore dei tifosi del Psg. Vittoria importante che riscatta il ko del turno precedente contro il Dijon.

In questo primo scorcio di stagione, Mauro Icardi ha segnato nove gol. L’ex attaccante dell’Inter ha realizzato cinque reti in Ligue 1 (il campionato francese) e quattro gol in Champions League, per un totale di nove reti stagionali. Se continua così, sarà difficile sbatterlo in panchina per far giocare Edinson Cavani.

Il video da YouTube con la rete realizzata da Mauro Icardi nel corso della partita tra il Psg ed il Brest. L’ex attaccante dell’Inter ha segnato la rete che ha regalato il successo ai parigini.