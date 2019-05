ROMA – Mauro Icardi sceglie i social per chiarire la propria posizione sul suo futuro. “Siccome negli ultimi tempi gli organi di stampa hanno riportato notizie che non rispecchiano il mio pensiero e la mia volontà – ha scritto l’attaccante dell’Inter su Instagram -, ci tengo a informare i nostri tifosi che ho più volte comunicato alla società la mia intenzione di rimanere all’Inter. Così da oggi in poi non si creeranno equivoci di nessun genere. Capisco gli interessi della stampa di vendere notizie false, ma più che chiarire le cose personalmente non posso fare. Ripeto: ho già espresso all’Inter la volontà di rimanere perché l’Inter è la mia famiglia. Il tempo dirà chi ha detto la verità. Forza Inter, sempre” conclude.

Futuro che fino a poche ore fa sembrava a tinte bianconere. Secondo Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante interista avrebbe già un’intesa con la Juventus: “La prima e unica scelta di Mauro Icardi e Wanda Nara in caso di addio all’Inter è sempre stata ed è solo la Juventus: da settimane hanno trovato intesa con Paratici per un quinquennale da 8 mln più bonus. Bianconeri provano scambio con Douglas Costa, Suning vuole solo cash”. (fonte INSTAGRAM)